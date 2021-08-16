Kırklareli'nde 409 bin 28 kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde 409 bin 28 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde 409 bin 28 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında 409 bin 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında 409 bin 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ertuğrul ve Karaağaç köylerinde ayçiçeği tarlalarında kendiliğinden yetiştiği belirtilen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 5-10 santimetre boylarında 409 bin 28 kök Hint keneviri tespit edildi. Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

3 tarla sahibi, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Cimilli İbo Hande Yener Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Abdullah Avcı Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde 409 bin 28 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:50:49. #1.14#

title