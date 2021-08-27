Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Filistin, Ürdün ve Suriye uyruklu 4 göçmeni yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı