Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede kontrol yapan ekipler, Filistin, Ürdün ve Suriye uyruklu 4 göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran