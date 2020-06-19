Kırklareli'nde 4 bin 748 öğrenci LGS'ye girecek
Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 4 bin 748 öğrencinin gireceğini söyledi.
19.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:06
Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 4 bin 748 öğrencinin gireceğini söyledi.
Kalkan, yaptığı açıklamada, yarın 71 okulda gerçekleştirilecek sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi.
Tüm okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığını ifade eden Kalkan, sınava girecek öğrencilere maske dağıtılacağını söyledi.
Öğrencilerin ellerinin dezenfekte etmelerinin de sağlanacağını anlatan Kalkan, öğrenci velilerinin de okul dışında bekletileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA