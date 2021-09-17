Kırklareli'nde 39 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 39 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde 39 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla giren 39 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla giren 39 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı Şükrüpaşa ve Kofçaz ilçesine bağlı Beyci köylerinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 2 ayrı bölgede yapılan araştırmada Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmeni yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenleri jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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