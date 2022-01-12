Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 39 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 3 ayrı bölgede 39 Suriye ve Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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