Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şükrüpaşa ile Beyci köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri