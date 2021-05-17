Kırklareli'nde 38 sığınmacı yakalandı
Kırklareli'nde Türkiye'ye yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 38 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde Türkiye'ye yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 38 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesi ile Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sığınmacılar olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler 6 bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Irak ve İran uyruklu 38 sığınmacıyı yakaladı.
Sığınmacılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran