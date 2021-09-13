Kırklareli'nde 37 sığınmacı yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 37 sığınmacı yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 37 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 37 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 37 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ile Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara ve Malkoçlar köylerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Afganistan ve Suriye uyruklu 37 sığınmacıyı yakaladı.

İşlemleri tamamlanan 37 sığınmacı, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde 37 sığınmacı yakalandı - Haberler
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