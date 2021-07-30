Kırklareli'nde 35 litre kaçak içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde 35 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 35 litre kaçak içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde bir işletmede deposunda 35 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde bir işletmede deposunda 35 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alına bilgiye göre, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bir işletmede kaçak içki satıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. T.K. isimli şahsa ait işletme ve depoda yapılan aramda, 35 litre kaçak içki ele geçirildi.

İşletme sahibi T.K. ve kaçak içkiyi işletmeye getirdiği tespit edilen N.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 'Canını sıkanları öldürttüm' demiş
Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Mustafa Destici Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Buse Varol Seda Sayan
Spor Eda Erdem Burak Elmas Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde 35 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 11:44:24. #1.13#

title