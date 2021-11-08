Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde 6-8 Kasım'da denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde Fas, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla F.K. ve H.B. gözaltına alındı.

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