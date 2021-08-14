Kırklareli'nde 34 sığınmacı yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 sığınmacı yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 sığınmacı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 34 sığınmacıyı yakaladı.
Sığınmacılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan 34 sığınmacı, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran