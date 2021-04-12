Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Ahlatlı ve Karabalar köyleri ile Vize ilçesine bağlı Kızılağaç köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.

Ekipler, bölgelerde yaptıkları çalışmada Afganistan, Suriye, Gana ve İran uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop