Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede biri çocuk 33 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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