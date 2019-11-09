Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

09.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:16
Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, , Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.

Ekipler, Afganistan, Pakistan, Irak ve Fas uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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