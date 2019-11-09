Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan, Pakistan, Irak ve Fas uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.