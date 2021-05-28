Kırklareli'nde 30 göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 30 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 30 göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 yabancı uyuruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 yabancı uyuruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde A.B. ve S.M.Y. yönetimindeki ticari taksilerde Suriye uyruklu 10, Ahmetler köyünde ormanlık alanda da Afganistan uyruklu 17 göçmeni yakaladı.

Lüleburgaz ilçesinde sürücü A.C, kullandığı tırın kasasında insan sesleri duyması üzerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ahmetbey beldesi yakınlarında jandarma ekiplerince yapılan aramada tırın kasasında 3 Irak uyruklu göçmene rastlandı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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