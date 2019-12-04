Kırklareli'nde 3 bin 421 litre kaçak içki ele geçirildi

04.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:04

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, 3 bin 421 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Devlet ve Yazı mahallelerinde bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 bin 421 litre kaçak içki, 81 TAPDK bandrollü kapüşon, biri kurusıkı iki tabanca ele geçirildi.

Kaçak içkilere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan A.A, A.V. ve M.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA