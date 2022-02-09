KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı - Haberler
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KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

AA, Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki fabrika servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki fabrika servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenibedir köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda servis minibüsü, servis midibüsü ve otomobil çarpıştı.

Kazada minibüs ve midibüste bulunan fabrika işçisi 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

D-100 kara yolu Lüleburgaz-İstanbul istikametinde trafikte aksaklıklar yaşandı. Bölgede araç kuyrukları oluştu.

Yolun bu kısmında trafiğin normal seyrine dönmesi için çalışmalar sürüyor.

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

KIRKLARELİ - 3 aracın karıştığı kazada 6 fabrika işçisi yaralandı

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Lüleburgaz, Kırklareli, Otomobil, Fabrika, Güncel, Haber

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