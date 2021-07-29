Kırklareli'nde 29 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde 29 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde 29 sığınmacı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 29 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 29 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır kapısı yakınları, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyü ve Vize ilçesine bağlı Aksicim köylerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından üç ayrı bölgede yapılan incelemede 26 Afganistan, 2 Irak ve 1 Fas uyrukluyu yakalandı.

Yakalanan 29 sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Fatma Girik Prens Harry Sevda Erginci
Spor Muslera Burak Elmas Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde 29 sığınmacı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:21:57. #1.16#

title