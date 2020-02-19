Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

19.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:36
Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.

Ekipler, ilçe girişinde S.G. yönetimindeki plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu. Minibüste sıkışık şekilde duran Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.G. adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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