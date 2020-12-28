Kırklareli'nde 28 sığınmacı yakalandı
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Kırklareli'nde 28 sığınmacı yakalandı

28.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:26
Kırklareli'nde 28 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde Afganistan, Suriye ve İran uyruklu 28 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde Afganistan, Suriye ve İran uyruklu 28 sığınmacı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Tatlıpınar ve Yukarıkanara köylerinde 28 sığınmacıyı tespit etti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Afganistan, Suriye ve İran uyruklu sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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