Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, dört bölgede yakalanan Fas, Filistin ve Suriye uyruklu 28 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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