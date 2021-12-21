Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler yaptığı denetimlerde Afganistan, Filistin uyruklu 28 göçmeni yakaladı.

Göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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