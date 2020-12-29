Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

29.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:14
Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Yukarıkanara ve Tatlıpınar köylerinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Yukarıkanara ve Tatlıpınar köylerinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Yukarıkanara ve Tatlıpınar köylerinde, köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri başlatmış olduğu araştırmada toplamda 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslara 6458 sayılı kanun 102. maddesi gereğince kişi başı 4 bin 350 TL toplamda 120 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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