Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

07.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:12

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün "dur" ihtarına uymaması üzerine aracı takibe aldı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrası minibüs, sürücüsü tarafından belde girişinde terk edilmiş halde bulundu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda 24'ü Pakistan, 4'ü Bangladeş olmak üzere 28 düzensiz göçmen ile şişme bot ele geçirildi.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA