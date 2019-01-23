Kırklareli'nde 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 5 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.



Ekipler, Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 28 kişiyi yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA