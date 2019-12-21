Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

21.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:30
Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, ve Kofçaz ilçelerinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 3 grup halinde Pakistan ve Irak uyruklu 27 düzensiz göçmen tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler