Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

21.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:30

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 3 grup halinde Pakistan ve Irak uyruklu 27 düzensiz göçmen tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA