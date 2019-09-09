Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Pınarhisar, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 grup belirlendi.
Ekiplerin çalışmasıyla Irak uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.