Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

17.08.2019 11:03

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan üç grup belirlendi. Daha sonra, Pakistan ve Irak uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA