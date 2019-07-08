Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Çağlayık köyü ile Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki iki grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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