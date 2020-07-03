Kırklareli'nde 261 bin 750 kök Hint keneviri imha edildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 261 bin 750 kök Hint keneviri imha edildi.
03.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:01
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 261 bin 750 kök Hint keneviri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç köyü Höyükdere mevkisinde A.E. ve T.A'ya ait ayçiçeği ekili 3 tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 50-200 santimetre boylarındaki 261 bin 750 kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevirleri olay yerinde imha etti.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.
Kaynak: AA