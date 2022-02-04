Kırklareli'nde 26 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde 26 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde 26 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 26 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 26 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler ve Terzidere köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce iki ayrı bölgede yapılan araştırmada 26 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını ve değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye'ye bırakıldıklarını iddia etti.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title