Kırklareli'nde 251 bin 300 kök Hint keneviri imha edildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 251 bin 300 kök Hint keneviri imha edildi.
13.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:29
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 251 bin 300 kök Hint keneviri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç köyünde N.Z, S.M, H.E, A.T ve İ.S'ye ait 5 ayrı ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 20-200 santimetre boylarındaki 251 bin 300 kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevirleri olay yerinde imha etti.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.
Kaynak: AA