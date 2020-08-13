Kırklareli'nde 251 bin 300 kök Hint keneviri imha edildi
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Kırklareli'nde 251 bin 300 kök Hint keneviri imha edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 251 bin 300 kök Hint keneviri imha edildi.

Kırklareli'nde 251 bin 300 kök Hint keneviri imha edildi
13.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:29

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 251 bin 300 kök Hint keneviri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç köyünde N.Z, S.M, H.E, A.T ve İ.S'ye ait 5 ayrı ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 20-200 santimetre boylarındaki 251 bin 300 kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevirleri olay yerinde imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA

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