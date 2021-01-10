Kırklareli'nde 250 kişiye tarama amaçlı Kovid-19 testi yapılacak
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Kırklareli'nde 250 kişiye tarama amaçlı Kovid-19 testi yapılacak

10.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:46
Kırklareli'nde 250 kişiye tarama amaçlı Kovid-19 testi yapılacak

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yaygınlığının tespit edilmesi amacıyla 250 kişiye test yapılacağını bildirdi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yaygınlığının tespit edilmesi amacıyla 250 kişiye test yapılacağını bildirdi.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortaklığında 81 ilde Kovid-19 enfeksiyonunun sıklığının tespit edilmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını belirtti.

TÜİK örneklemine çıkan kişilerden Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki ekipler tarafından kan ve PCR numuneleri alındığını aktaran Cerit, bu kapsamda Lüleburgaz'da 110, kent merkezinde 70, Babaeski'de 30, Vize'de 20 Demirköy ve Pınarhisar'da ise 10'ar kişiden örneklerin alınması için çalışmaların başladığını kaydetti.

Cerit, Kovid-19'un toplumdaki yaygınlığını ölçerek daha güçlü mücadele edilebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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