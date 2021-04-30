Kırklareli'nde 25 sığınmacı yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 25 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 25 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Lüleburgaz ilçesinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 25 sığınmacıyı yakaladı.
Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.Ö. gözaltına alındı.
Ahmetler köyünde ormanlık alanda yakalanan 8 sığınmacı, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran