Kırklareli'nde 25 Kaçak ve Sığınmacı Yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi Karamesutlu köyünde iki ticari takside Afganistan ve Pakistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı. Otomobillerde yapılan aramalarda ise bir bot ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yolunda da Suriye uyruklu 17 sığınmacıyı yakaladı.

Yakalanan 25 kaçak ve sığınmacı Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.B. ve K.M. gözaltına alındı.