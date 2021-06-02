Kırklareli'nde 241 parça tarihi eser ele geçirildi
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Kırklareli'nde 241 parça tarihi eser ele geçirildi

Kırklareli'nde 241 parça tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde bir işyerinin bodrum katında 241 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir işyerinin bodrum katında 241 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde bir işyerinin bodrum katında tarih eser olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

H.Y.'ye ait iş yerinde yapılan operasyonda, 6 tabanca, 10 yivsiz tüfek, 11 kılıç, topuz, 5 balta, hesap makinesi, 6 metal kahve öğütme makinesi, 6 metal şekerlik, 149 çeşitli kap, çaydanlık, tabak, fincan gibi tarihi objelerden oluşan 241 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Y. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 241 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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