Kırklareli'nde 24 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kırklareli'nde 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Kırklareli'nde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

07.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:12
Kırklareli'nde 24 köy yolu ulaşıma kapandı

'nde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

ve ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşarken, İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 9, Demirköy ilçesinde 12, Vize ilçesinde ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolları açmak içim çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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