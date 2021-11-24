Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı - Haberler
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Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Osman Bilgin, yaptığı konuşmada, bilgiye ve başarıya ulaşmanın tek yolunun öğretmenler olduğunu söyledi.

Türkiye'de 24 milyon öğrencinin olduğunu belirten Bilgin, "24 milyonluk öğrenci nüfusu dünyanın 142 ülkesinden daha fazla nüfusa sahip. Ülkemizde öğretmenliğin önemini buradan anlayabiliriz. Bizim en önemli kaynağımız insan kaynağı. İnsan kaynağını yetiştirecek olan da öğretmenlerimizdir." dedi.

???????İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu ifade etti.

Programda, aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri verildi.

Tören, öğretmenlerden oluşan koronun konseri ile sona erdi.

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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