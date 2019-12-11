Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

11.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:52
Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.


Ekipler, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler