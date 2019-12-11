Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.