Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Demirköy ve Babaeski ilçeleri ile Çağlayık köyünde, yurt dışına kaçış hazırlığındaki beş grubu tespit etti.
Belirlenen noktalara operasyon düzenleyen ekipler Filistin, Cezayir, Irak, Suriye, Mısır ve İran uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.