Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi
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Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde ayçiçeği tarlasında tespit edilen 231 bin kök kenevir imha edildi.

- Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde ayçiçeği tarlasında tespit edilen 231 bin kök kenevir imha edildi.

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesi Gölbaba mevkiinde H.T. ve O.İ.'ye ait ayçiçeği tarlalarında arama yapıldı. Aramalarda, 40-200 santimetre boylarda, 231 bin kök kendiliğinden yetişmiş kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Söz konusu kenevirler ise yakılarak imha edildi.

Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi
Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi
Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi
Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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