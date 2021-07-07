Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi

- Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde ayçiçeği tarlasında tespit edilen 231 bin kök kenevir imha edildi.

- Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde ayçiçeği tarlasında tespit edilen 231 bin kök kenevir imha edildi.

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesi Gölbaba mevkiinde H.T. ve O.İ.'ye ait ayçiçeği tarlalarında arama yapıldı. Aramalarda, 40-200 santimetre boylarda, 231 bin kök kendiliğinden yetişmiş kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Söz konusu kenevirler ise yakılarak imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı