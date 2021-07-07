Kırklareli'nde 231 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 231 bin kök Hint keneviri imha edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 231 bin kök Hint keneviri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaba mevkisinde H.T. ve O.İ'ye ait ayçiçeği ekili tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 40-200 santimetre boylarındaki 231 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop