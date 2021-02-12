Kırklareli'nde 23 sığınmacı yakalandı
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Kırklareli'nde 23 sığınmacı yakalandı

12.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:34
Kırklareli'nde 23 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 23 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 23 sığınmacı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar ve Devletliağaç köylerinde yabancı uyruklu iki grubun olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Devletliağaç köyünde 11, Tatlıpınar köyündeki ormanlık alanda 12 sığınmacıyı yakaladı.

Afganistan ve Suriye uyruklu 23 yabancı uyruklu Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Devletliağaç köyünde yakalanan sığınmacılar, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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