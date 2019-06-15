Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki iki grubu tespit etti.

Ekipler, Filistin ve Fas uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA