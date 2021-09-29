Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 22 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı, Kofçaz ilçesi ve Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri