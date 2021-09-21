Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan ekipler, aralarında çocuklarında olduğu Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri