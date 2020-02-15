Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

15.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:32
Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski, Kofçaz ilçeleri ile 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 grup tespit etti.


Ekipler, bölgede İran, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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