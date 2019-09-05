Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

05.09.2019 08:28
Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan iki grup belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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