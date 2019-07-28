Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, kent merkezine bağlı Çağlayık, Şükrüpaşa ve Armutveren köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki üç grubu tespit etti.

Ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA